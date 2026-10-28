Guvernul înăsprește pedepsele pentru fraudele cu instrumente de plată fără numerar

Proiectul prevede modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală. Modificările la Codul Penal vizează sancționarea unor fapte precum falsificarea instrumentelor de plată, punerea lor în circulație și utilizarea frauduloasă a acestora. Sunt prevăzute, de asemenea, pedepse pentru procurarea, vânzarea, transportarea, distribuirea sau deținerea unor astfel de instrumente în scopul utilizării frauduloase.

Potrivit proiectului, fabricarea ilegală, punerea în circulație sau utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar se va pedepsi cu amendă de la 47 500 la 62 500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la cinci ani. Pentru procurarea, transferul, importul, exportul, vânzarea, transportarea, distribuirea ori deținerea acestora în scop fraudulos, pedeapsa va fi amendă de la 65 de mii la 120 de mii de lei sau închisoare de la doi la patru ani.

Proiectul stabilește și sancțiuni pentru furtul instrumentelor de plată fără numerar, precum și pentru producerea, procurarea, vânzarea sau distribuirea dispozitivelor și datelor informatice destinate comiterii fraudelor. În ultimul caz, pedeapsa poate ajunge la cinci ani de închisoare.

Modificările la Codul de Procedură Penală vizează posibilitatea aplicării unor măsuri speciale de investigație în cazul anumitor infracțiuni, inclusiv monitorizarea tranzacțiilor financiare și achiziția de control.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției în vederea armonizării legislației naționale cu normele Uniunii Europene privind combaterea fraudelor și a contrafacerii mijloacelor de plată fără numerar. Legea va intra în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial.