”Am avut două luni stare de urgență și în energetică, și hidrologică. Din fericire, ploile au ameliorat situația pe Nistru. Pe partea de energie, situația e tensionată. De asta, vă rog să susținem instituirea stării de alertă”, a declarat Vasile Tofan în cadrul ședinței Guvernului.

Proiectul a fost elaborat de Centrul Național de Management al Crizelor, în comun cu Ministerul Energiei, în baza rezultatelor analizei indicatorilor de risc.

Documentul prevede desemnarea Ministerului Energiei drept instituție responsabilă de gestionarea situației, în timp ce coordonarea și adoptarea deciziilor privind răspunsul la criză vor reveni Comisiei Naționale de Management al Crizelor.

Pe durata stării de alertă, Comisia va putea dispune mai multe măsuri, printre care:

limitarea exporturilor de energie electrică în intervalele orare cu riscuri sporite pentru securitatea aprovizionării;

reducerea consumului de energie electrică în orele de vârf, cu acordarea priorității la alimentare instituțiilor medicale, serviciilor de urgență și infrastructurii critice;

eliberarea cu titlu de împrumut a păcurii din rezerva de stat;

facilitarea importurilor de produse petroliere și protejarea stocurilor destinate pieței interne.

Obiectivul acestor măsuri este asigurarea continuității aprovizionării cu energie electrică, energie termică și carburanți în perioada sezonului rece.

Amintim că starea de urgență în domeniul energetic a fost introdusă pe 26 septembrie pentru un termen de 60 de zile.