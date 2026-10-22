Guvernul renunță la scutirile de impozite pe acțiunile oferite drept recompense în sectorul bancar

Potrivit deputatului, proiectul inițial venea cu o inechitate între SRL-uri și Societățile pe Acțiuni, fapt contestat de legislator. Potrivit demnitarului, acel proiect avantaja preponderent sectorul bancar din R. Moldova. Astfel, s-a propus ca primirea de facto a acțiunilor, într-o Societate pe Acțiuni, să fie supusă impozitării.

„Accept poziția Guvernului, care e de acord să modifice proiectul votat în prima lectură, astfel încât acei care primesc remunerări de milioane sub formă de acțiuni – să plătească impozite”, a declarat Ion Chicu.

„Nu neapărat de milioane, dar chiar și de la primul leu… Eu sunt de aceeași părere dle Chicu, că în momentul în care se primesc plăți de natură salarială, sau care pot fi asimilate remunerării – trebuie să fie plătite toate impozitele și taxele aferente”, a subliniat președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Marcel Spatari.

Potrivit semnatarului de amendament, facilitatea fiscală a fost inclusă în Codul Fiscal prin proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2025. „Iar atunci nu a fost nicicum argumentată necesitatea oferirii acestei scutiri fiscale pentru managerii instituțiilor bancare”, scrie Chicu în argumentarea sa.

Potrivit lui, în prezent, angajatorii dispun de suficiente instrumente legale pentru recompensarea performanței angajaților, inclusiv prin: acordarea premiilor, bonusurilor, primelor sau altor plăți de stimulare pe parcursul anului, reglementate de legislația muncii și de legislația fiscală.