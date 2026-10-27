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Guvernul, replică pentru PSRM după criticile privind acordul militar cu Ucraina: Îi invităm să renunțe la retorica războinică

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Guvernul, replică pentru PSRM după criticile privind acordul militar cu Ucraina: Îi invităm să renunțe la retorica războinică

Guvernul Republicii Moldova îndeamnă Partidul Socialiștilor (PSRM) să renunțe la retorica războinică și la mesajele care divizează societatea. Reacția vine după ce formațiunea condusă de Igor Dodon a condamnat semnarea acordului de cooperare militaro-tehnică dintre Republica Moldova și Ucraina, acuzând autoritățile de la Chișinău că ar încălca neutralitatea statului și l-ar implica în război.

Invităm PSRM să renunțe la retorica războinică și de divizare a societății pe care o practică de mai mulți ani. Guvernul va acționa întotdeauna în interesul cetățenilor Republicii Moldova, cu prioritate – păstrarea păcii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, pentru presă.

Anterior, Partidul Socialiștilor a condamnat semnarea la Kiev a acordului de cooperare militaro-tehnică dintre Republica Moldova și Ucraina, calificând documentul drept o încălcare a articolului 11 din Constituție, care consacră neutralitatea permanentă a statului.

Potrivit PSRM, cooperarea militară cu Ucraina ar atrage Republica Moldova în conflictul armat și ar transforma teritoriul statului într-o potențială țintă. Socialiștii susțin, de asemenea, că măsurile anunțate de autorități pentru protejarea spațiului aerian ar reprezenta, în realitate, o militarizare a Republicii Moldova.

În acest context, PSRM solicită desecretizarea și publicarea integrală a acordului, anularea actelor pe care le consideră contrare neutralității și convocarea de urgență a conducerii Guvernului în Parlament, pentru a prezenta explicații.

Formațiunea a anunțat că ia în calcul inclusiv sesizarea Curții Constituționale și organizarea unor proteste împotriva acordului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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