Guvernul, replică pentru PSRM după criticile privind acordul militar cu Ucraina: Îi invităm să renunțe la retorica războinică

”Invităm PSRM să renunțe la retorica războinică și de divizare a societății pe care o practică de mai mulți ani. Guvernul va acționa întotdeauna în interesul cetățenilor Republicii Moldova, cu prioritate – păstrarea păcii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, pentru presă.

Anterior, Partidul Socialiștilor a condamnat semnarea la Kiev a acordului de cooperare militaro-tehnică dintre Republica Moldova și Ucraina, calificând documentul drept o încălcare a articolului 11 din Constituție, care consacră neutralitatea permanentă a statului.

Potrivit PSRM, cooperarea militară cu Ucraina ar atrage Republica Moldova în conflictul armat și ar transforma teritoriul statului într-o potențială țintă. Socialiștii susțin, de asemenea, că măsurile anunțate de autorități pentru protejarea spațiului aerian ar reprezenta, în realitate, o militarizare a Republicii Moldova.

În acest context, PSRM solicită desecretizarea și publicarea integrală a acordului, anularea actelor pe care le consideră contrare neutralității și convocarea de urgență a conducerii Guvernului în Parlament, pentru a prezenta explicații.

Formațiunea a anunțat că ia în calcul inclusiv sesizarea Curții Constituționale și organizarea unor proteste împotriva acordului.