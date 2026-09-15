Guvernul respinge falsurile privind implicarea rudelor Maiei Sandu în reparația vilei de la Condrița

”Instituțiile subordonate Cancelariei de Stat menționează că nu există vreo firmă contractată pentru reparația vilei de la Condrița. Informația vehiculată de unele platforme online este un fals”, se arată în comentariul Guvernului.

Direcția pentru administrarea clădirilor Guvernului precizează că a organizat inițial o licitație pentru lucrări la complexul de stat de la Condrița, însă procedura a fost anulată pentru că nu s-a înscris niciun participant. Instituția a lansat ulterior o a doua procedură, care a avut aceeași soartă, tot din lipsă de participanți.

După cele două tentative, potrivit Guvernului, Direcția nu a mai organizat nicio licitație și nici nu a recurs la o procedură de achiziție directă.

Comentariul vine după ce în mediul online au fost distribuite afirmații privind presupusa contractare a unei firme pentru aceste lucrări și existența unor legături între aceasta și familia președintelui Maia Sandu.

Complexul de la Condrița se află în gestiunea structurilor subordonate Guvernului. Maia Sandu declara încă în 2021 că nu intenționează să folosească reședința pentru trai și că autoritățile urmau să identifice o altă modalitate de utilizare a acesteia.