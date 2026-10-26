Guvernul României a publicat programul vizitei premierului Luca Niculescu la Chișinău

Potrivit programului oficial, vizita va începe la ora 10:00, cu o întâlnire cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. Ulterior, la ora 10:45, Luca Niculescu va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ora 11:50, premierul român se va întâlni cu personalul Ambasadei României, iar la ora 12:30 va discuta cu reprezentanții companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova.

La ora 14:25, Luca Niculescu va fi întâmpinat de premierul Vasile Tofan la sediul Guvernului, în cadrul unei ceremonii oficiale cu gardă de onoare. Cei doi vor avea mai întâi o întrevedere tête-à-tête, urmată de discuții în plenul delegațiilor.

La ora 15:30, premierii Luca Niculescu și Vasile Tofan vor susține o conferință comună de presă, care va fi transmisă în direct pe platformele oficiale ale Guvernului României.

Ulterior, la ora 16:15, cei doi oficiali vor vizita Stația Electrică Chișinău, din suburbia Brăila, în cadrul proiectului liniei electrice Vulcănești–Chișinău, o investiție strategică pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova.

La ora 17:00, Luca Niculescu va fi primit de președintele Maia Sandu, la sediul Președinției, iar la ora 18:00 va avea o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Vizita se va încheia cu semnarea în Cartea de Onoare a Legislativului.