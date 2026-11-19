Potrivit Biroului pentru Integrare Europeană, concluziile Executivului european confirmă că reformele realizate de Chișinău în domeniul justiției și al instituțiilor democratice corespund cerințelor stabilite pentru această etapă a negocierilor.

”Pentru Republica Moldova, evaluarea confirmă că reformele din domeniul statului de drept și al instituțiilor democratice au răspuns cerințelor stabilite pentru această etapă a negocierilor. Este o recunoaștere a muncii depuse de instituțiile din Republica Moldova și un pas important în negocierile de aderare”, se arată în comunicatul Biroului pentru Integrare Europeană.

Reacția vine după ce Comisia Europeană a transmis Consiliului UE raportul privind îndeplinirea criteriilor de referință intermediare, cunoscut drept IBAR (Interim Benchmark Assessment Report). Documentul vizează două capitole fundamentale ale negocierilor: Capitolul 23 – Justiție și drepturi fundamentale și Capitolul 24 – Justiție, libertate și securitate.

Raportul analizează progresele înregistrate în reforma justiției, combaterea corupției și a criminalității organizate, consolidarea instituțiilor democratice și protejarea drepturilor fundamentale.

Guvernul precizează că evaluarea pozitivă a Comisiei Europene nu reprezintă încă o decizie definitivă privind îndeplinirea criteriilor. Raportul urmează să fie examinat de statele membre ale Uniunii Europene, care trebuie să ajungă la un acord unanim.

”O decizie favorabilă a statelor membre ar permite stabilirea criteriilor de închidere pentru capitolele 23 și 24, privind justiția, drepturile fundamentale și securitatea, și ar deschide calea către închiderea provizorie a altor capitole, pe măsură ce Moldova îndeplinește condițiile pentru fiecare dintre ele”, precizează Biroul pentru Integrare Europeană.

Totodată, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că vor continua implementarea reformelor, indiferent de durata procedurilor de examinare la nivel european.

”Între timp, continuăm să aplicăm reformele și să demonstrăm, prin rezultate, că ele funcționează în practică”, se mai arată în comunicat.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, a confirmat pentru TVR Moldova transmiterea raportului și caracterul pozitiv al evaluării, apreciind ritmul în care Republica Moldova avansează în procesul de aderare.

Următoarea etapă presupune examinarea documentului în cadrul Consiliului UE, inclusiv la nivelul grupului de lucru pentru extindere, COELA. Confirmarea îndeplinirii criteriilor intermediare ar permite stabilirea condițiilor necesare pentru închiderea capitolelor 23 și 24.

Republica Moldova și-a propus să închidă provizoriu până la 25 dintre cele 33 de capitole de negociere în anul 2027. Potrivit calendarului orientativ prezentat de Comisia Europeană, nouă capitole ar putea fi închise în prima jumătate a anului, iar alte 16 până la sfârșitul lui 2027. Realizarea acestui obiectiv depinde însă de continuarea reformelor și de aprobarea etapelor negocierilor de către statele membre ale UE.