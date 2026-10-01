Guvernul va transmite încă trei pompe pentru priza de captare a apei din Nistru

Actele necesare pentru transmiterea echipamentelor sunt în curs de pregătire. Pompele urmează să fie pregătite și verificate tehnic, după care vor fi transmise operatorului, precizează executivul.

Între timp, primarul general al capitalei, Ion Ceban, avertizează că o eventuală lipsă a apei în Nistru ar putea avea consecințe nu doar asupra alimentării cu apă, ci și asupra sistemului de canalizare, instituțiilor medicale și producției de alimente.

Potrivit edilului, în acest caz s-ar produce o catastrofă ecologică iar un risc aparte îl reprezintă sistemul de canalizare al capitalei, care ar putea ieși din funcțiune. Ion Ceban a menționat și riscurile pentru spitale și sălile de operație, dar și pentru producerea unor alimente de primă necesitate, precum pâinea și laptele.

Pe de altă parte, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, spune că Nistrul are în prezent suficientă apă pentru consumul municipiului Chișinău, chiar și în condițiile debitului scăzut. Potrivit lui, capitala consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa doi metri cubi pe secundă, în timp ce debitul actual al Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă. Problema ține însă de capacitatea stației de captare, iar autoritățile trebuie să adapteze tehnic infrastructura pentru a putea prelua apa și în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului.