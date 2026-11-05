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Guvernul vrea să atragă cel puțin doi-trei operatori privați pentru furnizarea kerosenului pe Aeroport

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Guvernul vrea să atragă cel puțin doi-trei operatori privați pentru furnizarea kerosenului pe Aeroport

Guvernul își propune să atragă cel puțin doi-trei operatori privați pentru furnizarea kerosenului pe Aeroportul Internațional Chișinău, astfel încât să existe concurență pe piață. O spune premierul Vasile Tofan, care precizează că actualul model este unul temporar și că statul nu ar trebui să administreze pe termen lung o infrastructură atât de complexă, transmite IPN.

Prezentând bilanțul primelor 100 de zile de activitate a Guvernului, premierul a declarat că autoritățile analizează mai multe opțiuni pentru organizarea pieței, inclusiv utilizarea unei infrastructuri comune de către mai mulți operatori sau construirea unor infrastructuri separate. Printre variante se numără și modernizarea fostei infrastructuri a companiei Lukoil, care ar putea fi pusă la dispoziția operatorilor privați.

Vasile Tofan a precizat că modernizarea acesteia ar necesita investiții de zeci de milioane de lei, iar Guvernul este prudent în privința utilizării banilor publici. În paralel, autoritățile poartă negocieri cu investitori privați care ar putea construi o infrastructură nouă din surse proprii.

Referindu-se la prețul kerosenului pe Aeroportul Internațional Chișinău, premierul a menționat că acesta nu este mai mare decât în aeroporturile din regiune și că, potrivit datelor pe care le-a verificat personal, este chiar mai mic decât în România.

„Datele pe care le-am primit eu arată că, de fapt, prețul kerosenului la noi este mai jos. Asta mi se pare totuși un fapt destul de important”, a declarat Vasile Tofan.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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