Pentru a ajunge la acest rezultat, statul promite să repare liniile de cale ferată, să elimine 40% dintre restricțiile de viteză și să modernizeze sistemele de semnalizare. Totuși, pentru cel mai mare proiect, electrificarea liniei Ungheni-Chișinău, estimată la 13,7 miliarde de lei, nu există, deocamdată, o sursă de finanțare.

IPN a analizat Programul de dezvoltare a transporturilor și mobilității pentru anii 2026-2030, aflat în consultare publică.

În ce stare se află calea ferată

Rețeaua feroviară a Moldovei are aproximativ 1 127 de kilometri și nu este electrificată, astfel că toate trenurile circulă cu motorină. Circa 54% dintre liniile principale au nevoie de reparații capitale sau medii. Sunt necesare lucrări și la 520 de poduri și alte construcții, precum și la singurul tunel feroviar din țară, care prezintă degradări structurale.

La începutul anului 2026, pe 584 de kilometri de cale ferată existau 216 restricții de viteză, unele dintre ele limitând circulația trenurilor la 25 km/h. Aproape 90% dintre restricții au fost introduse din cauza traverselor defecte de pe aceste porțiuni. În plus, peste jumătate dintre instalațiile de semnalizare au o vechime de peste 50 de ani, iar în unele stații macazurile sunt manevrate încă manual.

Și materialul rulant este uzat. Din cele 133 de locomotive ale CFM, doar aproximativ 40 sunt funcționale, iar din cele 5 582 de vagoane de marfă, aproape 3 mii sunt uzate și nu mai sunt folosite.

Numărul pasagerilor este tot mai mic. În 2025, trenurile au transportat 286,6 mii de persoane, față de 774 de mii în 2023. Asta reprezintă doar 0,08% din totalul pasagerilor din țară. În același timp, transportul feroviar de mărfuri a ajuns la 2,5 milioane de tone, cu 37% mai puțin decât în 2023. Tranzitul a scăzut cu aproape 88% față de 2022, până la 147 de mii de tone.

Ce promite programul

În primul rând, programul propune schimbarea modului în care este organizat sectorul feroviar. Până la sfârșitul anului curent, CFM va fi împărțită în două companii: CFM Infra, care va administra liniile, și CFM Marfă și Pasageri, care va asigura transportul mărfurilor și al pasagerilor.

Statul urmează să semneze un contract multianual pentru întreținerea liniilor în perioada 2027-2030, în valoare de aproape 2 miliarde de lei. Deocamdată, din buget sunt asigurate doar 660 de milioane de lei, iar pentru anii 2028-2030 mai lipsesc 1,3 miliarde de lei. Totodată, statul vrea să compenseze costurile curselor de pasageri nerentabile prin contracte de servicii publice, pentru care sunt estimați circa 347 de milioane de lei în patru ani.

Reparația liniilor va începe din sud. Coridorul Tighina-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești, cu o lungime de 233 de kilometri, ar urma să fie reabilitat până la sfârșitul anului 2027, cu un buget de 1,5 miliarde de lei. Pentru coridorul de nord Vălcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari sunt prevăzute 583 de milioane de lei până în 2029, pentru proiectare și primele lucrări.

Până la sfârșitul anului 2029, tronsonul de la frontiera cu România până la Ungheni ar urma să fie reabilitat și electrificat.

Cel mai mare proiect vizează electrificarea liniei Ungheni-Chișinău-Revaca-Aeroport și trecerea la ecartamentul european. Studiul de fezabilitate trebuie să fie gata până în toamna anului 2027, iar lucrările ar urma să înceapă în 2028. Proiectul este estimat la 13,7 miliarde de lei, însă, deocamdată, nu are nicio sursă de finanțare.

În plus, la Chișinău se propune construirea unui terminal logistic multimodal, estimat la un miliard de lei. Nici pentru acest proiect nu există, deocamdată, finanțare.

Ținte până în 2030

Pe lângă creșterea vitezei medii de circulație la 45 km/h, programul stabilește și alte obiective pentru 2030. Astfel, pe 40% dintre porțiunile unde există în prezent restricții de viteză, acestea ar urma să fie eliminate.

Ponderea căii ferate în transportul de mărfuri din țară ar trebui să crească de la 4,9% la 10%, iar distanța parcursă de pasageri cu trenul ar urma să crească de la 34 la 47 de milioane de pasageri-km.

Totodată, statul ar trebui să-și majoreze contribuția la cheltuielile anuale pentru întreținerea liniilor. Dacă în prezent acoperă doar 5% din necesarul de finanțare, până în 2030 contribuția ar urma să ajungă la 70%.

Problema banilor

În total, programul include proiecte în valoare de 19,6 miliarde de lei pentru care nu există surse de finanțare. Din această sumă, 16,7 miliarde de lei, adică 85%, sunt necesare pentru sectorul feroviar. Cele mai mari sume lipsă sunt pentru linia Ungheni-Chișinău, estimată la 13,7 miliarde de lei, și pentru întreținerea liniilor în perioada 2028-2030, pentru care mai sunt necesare 1,3 miliarde de lei.

Linia Ungheni-Chișinău figurează în program ca proiect „amânat pentru perioada de după 2028”. Ministerul intenționează să propună finanțarea acesteia din componenta investițională a Planului de creștere al UE, precum și prin intermediul băncilor internaționale: BEI, BERD și Banca Mondială.

Proiectele feroviare urmează să fie depuse și în cadrul apelurilor de finanțare ale fondului european CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei).