Comisarul european Hadja Lahbib, întrevedere cu Maia Sandu. Aderarea la UE și protecția grupurilor vulnerabile, pe agendă

Potrivit Delegației Europene în R. Moldova, discuțiile au vizat inclusiv protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale altor grupuri vulnerabile.

Un alt subiect abordat a fost cooperarea în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, la care Republica Moldova participă din 2023

„Prin participarea, în această vară, la misiunea de sprijin pentru combaterea incendiilor forestiere din Grecia, Moldova demonstrează că nu doar beneficiază de solidaritatea europeană, ci contribuie, la rândul său, la reziliența Europei”, a transmis Hadja Lahbib.

Menționăm că comisarul european pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadja Lahbib, efectuează pe 11 septembrie prima sa vizită oficială în Republica Moldova.

În cadrul vizitei, oficialul european are programate întrevederi cu premierul Vasile Tofan și alți membri ai Guvernului.

Programul include și o demonstrație a Echipei de Căutare și Salvare Urbană (USAR) Moldova, care va prezenta echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Hadja Lahbib va vizita, de asemenea, organizația „La Strada” și un centru de cazare pentru refugiați. Discuțiile se vor concentra pe sprijinul acordat victimelor violenței sexuale și pe necesitățile refugiaților vulnerabili.

La finalul vizitei, începând cu ora 16:15, comisarul european va susține declarații comune de presă alături de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.