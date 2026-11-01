Haos la Pentagon: val de demiteri în conducerea armatei SUA. Donald Trump, îngrijorat de amploarea epurărilor. Lista capetelor căzute

Amploarea schimbărilor l-ar fi îngrijorat chiar și pe președintele Donald Trump, potrivit informațiilor apărute în presa americană. Generalul-locotenent Brett Sylvia a fost demis miercuri, 28 octombrie 2026, din funcția de director pentru strategie, planuri și politici în cadrul Statului Major Întrunit al forțelor armate americane, scrie Yahoo News, citat de Digi24.ro.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru armata Statelor Unite, în condițiile în care președintele Donald Trump a vorbit despre posibilitatea lansării unor noi atacuri aeriene împotriva Iranului după alegerile parlamentare de la 3 noiembrie.

Potrivit publicației britanice The Independent, care a trecut în revistă schimbările produse la conducerea Pentagonului, Sylvia este cel mai recent dintre numeroșii ofițeri superiori îndepărtați în timpul mandatului lui Pete Hegseth.

Nu a fost anunțat un înlocuitor și nici nu a fost oferită o explicație oficială pentru plecarea sa.

Principalul strateg militar al Pentagonului, demis fără explicații

Brett Sylvia avea o carieră militară de 32 de ani și comandase anterior celebra Divizie 101 Aeropurtată, cu baza la Fort Campbell, Kentucky. El ocupa de aproximativ un an funcția de responsabil cu planificarea strategică în cadrul Statului Major Întrunit, după retragerea generalului-locotenent Joseph McGee, în octombrie 2025. Astfel, este al doilea ofițer care părăsește într-un singur an această poziție importantă pentru coordonarea planurilor militare americane.

Un purtător de cuvânt al Statului Major Întrunit a transmis mulțumiri generalului și familiei sale pentru cei 32 de ani de serviciu militar, fără să explice motivele schimbării. Demisia forțată intervine în contextul războiului dintre Statele Unite și Iran, declanșat în februarie 2026, care continuă să genereze pierderi umane, costuri militare ridicate și scumpiri ale carburanților pe piața americană.

Trump a sugerat în ultimele săptămâni că ar putea ordona noi lovituri aeriene împotriva Iranului după alegerile de la mijlocul mandatului.

Donald Trump ar fi fost îngrijorat de amploarea schimbărilor din armată

Valul de demiteri și retrageri a produs tensiuni inclusiv în interiorul administrației republicane. Potrivit unor informații publicate anterior de The Atlantic, Donald Trump ar fi fost surprins și îngrijorat după o discuție cu fostul secretar al Armatei, Dan Driscoll, despre situația forțelor terestre americane.

Driscoll i-ar fi atras atenția asupra dificultăților întâmpinate în modernizarea armatei și a efectelor pe care schimbările repetate de conducere le-ar putea avea asupra capacității de pregătire militară. Oficialul părăsise administrația la 1 septembrie, după aproximativ 18 luni în funcție.

Presa americană a relatat că Driscoll intrase în conflict cu Hegseth în privința mai multor decizii, inclusiv a reformelor militare și a utilizării dronelor. Deși era apropiat de vicepreședintele JD Vance, pe care îl cunoștea din perioada studiilor la Yale, Driscoll nu a reușit să își păstreze funcția. Într-un interviu acordat ulterior revistei Rolling Stone, fostul oficial a recunoscut că a avut diferențe de opinie cu Hegseth, dar a precizat că cei doi erau de acord asupra multor alte subiecte.

Șeful Statului Major Întrunit și prima femeie care conducea Marina - printre primii demiși

Schimbările au început la scurt timp după instalarea noii administrații Trump. În februarie 2025, generalul Charles Q. Brown Jr. a fost îndepărtat din funcția de președinte al Statului Major Întrunit, cea mai înaltă poziție militară din Statele Unite.

Brown, veteran al Forțelor Aeriene cu o experiență de aproximativ 40 de ani, urma să își încheie mandatul abia în 2027. El a fost înlocuit cu generalul Dan Caine, nominalizat de Trump.

În aceeași lună, Hegseth a demis-o și pe amiralul Lisa Franchetti, prima femeie care ocupase funcția de șef al operațiunilor navale și prima femeie devenită membră a Statului Major Întrunit. Pentagonul nu a comunicat motivele îndepărtării sale. Franchetti fusese nominalizată de fostul președinte Joe Biden și avea o experiență îndelungată în conducerea operațiunilor navale.

Decizia a provocat îngrijorare în rândul unor femei din forțele armate, care se temeau că pozițiile lor ar putea fi afectate de noua orientare politică a conducerii Pentagonului.

Șeful serviciului de informații NSA, demis după intervenția unei influencerițe apropiate de Trump

Un alt episod controversat s-a produs în aprilie 2025, când generalul Timothy Haugh, directorul Agenției Naționale de Securitate (NSA), a fost demis împreună cu adjuncta sa, Wendy Noble. Presa americană a relatat că decizia a fost luată după consultări cu Laura Loomer, activistă și influenceriță apropiată de mișcarea MAGA.

Loomer a afirmat pe platforma X că cei doi oficiali nu ar fi fost loiali președintelui Trump și că fuseseră selectați de generalul Mark Milley, fostul președinte al Statului Major Întrunit. Rolul atribuit influenceriței în aceste demiteri a provocat îngrijorare în Congres, unde unii parlamentari au pus sub semnul întrebării influența criteriilor politice asupra numirilor în funcții militare și de informații.

La numai patru zile după demiterea lui Haugh, viceamiralul Shoshana Chatfield, reprezentanta Statelor Unite în Comitetul Militar al NATO, a fost la rândul său îndepărtată. Potrivit relatărilor Associated Press, Chatfield ar fi fost vizată după ce a apărut pe o listă a unor ofițeri considerați prea apropiați de politicile de promovare a diversității.

Șeful informațiilor militare, îndepărtat după un raport care contrazicea declarațiile lui Trump despre Iran

În august 2025, generalul-locotenent Jeffrey Kruse a fost demis de la conducerea Defense Intelligence Agency (DIA), serviciul de informații militare al Pentagonului. Îndepărtarea sa a avut loc după apariția unui raport al agenției referitor la eficiența atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Documentul sugera că operațiunea militară americană afectase programul nuclear al Teheranului într-o măsură mai redusă decât susținuseră public Donald Trump și Pete Hegseth. În timp ce președintele și secretarul Apărării afirmau că infrastructura nucleară iraniană fusese distrusă, evaluarea DIA indica posibilitatea ca programul să fi fost întârziat numai cu câteva luni.

Diferența dintre evaluarea serviciului de informații și declarațiile administrației a generat controverse. Nu a fost prezentată o explicație oficială care să stabilească în mod direct că raportul DIA a constituit motivul demiterii lui Kruse.

În aceeași perioadă au părăsit conducerea militară și viceamiralul Nancy Lacore, responsabilă de Rezerva Marinei, și contraamiralul Milton Sands, comandantul Naval Special Warfare Command.

Șeful Armatei Terestre, demis în plin război cu Iranul

Una dintre cele mai controversate decizii a fost luată în aprilie 2026, când Hegseth l-a demis pe generalul Randy George, șeful Statului Major al Armatei Terestre. George, un ofițer cu o carieră îndelungată, a fost înlăturat la puțin peste o lună de la declanșarea războiului cu Iranul. Potrivit relatărilor din presa americană, decizia a venit după noi neînțelegeri între general și secretarul Apărării.

Demiterea a provocat reacții în Congres, unde Comisia pentru Forțele Armate a Senatului a solicitat explicații. Conducerea Armatei Terestre a fost preluată interimar de generalul Christopher LaNeve, care nu fusese încă confirmat de Senat la data publicării articolului.

La numai câteva săptămâni după îndepărtarea lui George, Hegseth l-a demis și pe John Phelan, secretarul Marinei. Un oficial al administrației a declarat atunci pentru The Independent că Trump și Hegseth ajunseseră la concluzia că Marina avea nevoie de o nouă conducere.

A fost îndepărtat și generalul care a fost ultimul militar american plecat din Afganistan

Printre ofițerii de rang înalt care au părăsit conducerea armatei se numără și generalul Christopher Donahue, comandant al forțelor terestre americane din Europa și Africa. Donahue devenise cunoscut în 2021, când a fost ultimul militar american care a părăsit Afganistanul, la finalul retragerii trupelor SUA.

Înainte de această misiune, comandase unități Delta Force în Irak și Afganistan, precum și Divizia 82 Aeropurtată. După plecarea sa, conducerea interimară a forțelor americane din Europa și Africa a fost preluată de generalul-maior Christopher Norrie. Îndepărtarea unor ofițeri cu experiență îndelungată în operațiuni militare complexe a alimentat dezbaterea privind consecințele schimbărilor de personal asupra continuității conducerii armatei americane.

Hegseth respinge acuzațiile: „Presa numește asta epurare. Eu îi spun responsabilizare”

Pete Hegseth respinge criticile potrivit cărora îndepărtarea ofițerilor ar reprezenta o epurare politică. Într-un discurs susținut în septembrie 2026 la baza Marine Corps Quantico, secretarul Apărării a anunțat noi reduceri de 10% ale pozițiilor rezervate generalilor și amiralilor, după ce în 2025 dispusese deja diminuări similare.

„Presa numește asta epurare. Eu îi spun responsabilizare, întârziată de mult. Și, sincer, doar minimul necesar”, a declarat Hegseth. Secretarul Apărării a susținut că armata trebuie să renunțe la politicile ideologice și să revină la o cultură bazată pe disciplină, unitate și pregătire pentru luptă.

Pentagonul, sub presiune într-un moment critic pentru armata americană

Noul val de schimbări vine pe fondul unui conflict prelungit cu Iranul, care pune presiune asupra resurselor militare americane. Potrivit unor informații publicate de The Washington Post, o evaluare internă a Pentagonului ar fi avertizat că menținerea ritmului operațiunilor militare împotriva Iranului ar putea reduce capacitatea Statelor Unite de a răspunde altor amenințări internaționale și de a apăra teritoriul american.

În aceste condiții, schimbarea repetată a ofițerilor responsabili cu planificarea, informațiile militare și conducerea operațiunilor ridică întrebări privind continuitatea procesului decizional.

Demiterea generalului Brett Sylvia, cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor pentru Congres, accentuează aceste preocupări. Deocamdată, nu există o explicație oficială privind motivele demiterii generalului Brett Sylvia și nici informații confirmate despre succesorul său.