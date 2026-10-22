Herman von Hebel rămâne în Comisia de Vetting, în pofida deciziei Curții Constituționale. Igor Grosu: „Unica pretenție a opoziției era cum bea ceaiul”

„Vreau să mai aduc aminte încă o dată. Unica pretenție a opoziției unite în Parlamentul Republicii Moldova, în special la expertul olandez, era la capitolul „Cum bea ceaiul”. Nu încercați să negociați lucruri murdare în schimbul votului. Asta, ca Partidul Nostru. Nu încercați să negociați lucruri murdare!”, a spus speakerul.

Acesta a acuzat reprezentanți ai opoziției că ar fi încercat să condiționeze votul pentru numirea experților de anumite înțelegeri politice.

„Ei condiționau atunci votul și eu le-am spus: măgării de astea cu noi nu merg”, a declarat președintele Parlamentului.

Șeful Legislativului a mai explicat că experții internaționali au fost propuși de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, nu de Parlament sau de Ministerul Justiției. Acesta a amintit că Țările de Jos au sprijinit reforma justiției din Republica Moldova și a respins criticile privind integritatea expertului olandez.

„Nu a stat Ministerul Justiției, nu a stat Parlamentul să facă o listă și să vină cu ea. Partenerii de dezvoltare au venit cu o listă de experți”, a precizat Grosu.

Cu referire la decizia Curții Constituționale, președintele Parlamentului a declarat că autoritățile vor analiza hotărârea și vor modifica legea acolo unde va fi necesar.

Amintim că, pe 15 octombrie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională modificarea legislativă prin care numărul de voturi necesare pentru numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor a fost redus de la 61 la 51.

Decizia a fost luată în urma unei sesizări depuse de cinci deputați din opoziție: Ion Chicu, Alexandr Berlinschii, Adrian Lebedinskii, Alexandru Versinin și Diana Caraman.

Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a explicat că amendamentul nu avea legătură directă cu proiectul inițial, care viza protecția judecătorilor și procurorilor împotriva agresiunilor, nu procedura de numire a membrilor comisiilor. Curtea a subliniat că apartenența ambelor subiecte la domeniul justiției nu justifică introducerea amendamentului și a constatat că Parlamentul nu a respectat nici cerința examinării legilor organice în cel puțin două lecturi.

Hotărârea este definitivă și produce efecte doar pentru viitor, fără a anula automat numirile efectuate anterior.