Hram în 165 de localități din R. Moldova. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni

Oamenii legii le recomandă șoferilor să nu urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice și să respecte regulile de circulație. Pietonii sunt îndemnați să poarte elemente reflectorizante și să fie vizibili în trafic, în special pe timp de noapte.

Totodată, părinții sunt sfătuiți să-și supravegheze permanent copiii, mai ales în locurile aglomerate.

Participanții la sărbători sunt îndemnați să aibă grijă de bunurile personale, să nu le lase nesupravegheate și să evite conflictele și altercațiile.

Poliția îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate, astfel încât sărbătorile să se desfășoare în liniște și siguranță.