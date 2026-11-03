Icoane pentru biserica din satul Manta, raionul Cahul, cumpărate cu ajutorul DRRM

Potrivit unui comunicat al Episcopiei Basarabiei de Sud, proiectul „Iconostasul – spațiu al comuniunii în artă sacră de tradiție românească” a fost implementat în perioada iulie–octombrie 2026.

Cu sprijinul financiar al Guvernului de la București, parohia a achiziționat un set de icoane necesare completării programului iconografic al catapetesmei. Este vorba despre icoanele împărătești, ale Sfinților Apostoli și Sfinților Proroci, precum și icoanele praznicelor împărătești.

De asemenea, au fost procurate icoanele Deisis, Maicii Domnului și Cinei celei de Taină, alături de Sfânta Cruce, care va completa ansamblul iconografic.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 132 de mii de lei românești (aprox. 500 mii lei moldovenești), dintre care 125.400 de RONi (aprox. 475 mii lei moldovenești) reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

Reprezentanții Episcopiei Basarabiei de Sud precizează că proiectul urmărește păstrarea și promovarea tradiției iconografice românești în comunitatea religioasă din satul Manta.