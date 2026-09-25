IDIS „Viitorul”: Companiile de asigurări trebuie să își schimbe prioritățile pentru a se dezvolta

Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, piața ar trebui să se extindă prin diversificarea produselor și prin dezvoltarea asigurărilor de viață și de proprietate, transmite IPN.

Potrivit studiului realizat de economistul Veaceslav Ioniță, asigurările auto reprezintă aproximativ 68-70% din piață, iar asigurările pe viață au o pondere de doar 3% – de șase ori mai mică decât în România și de aproape 20 de ori mai mică decât cea din Cehia.

Și asigurarea locuințelor în Republica Moldova rămâne la un nivel redus, de doar 158 de milioane de lei, deși datele arată o tendință de creștere în ultimii trei ani.

Datele prezentate în analiză arată că primele brute subscrise au ajuns la 3,54 de miliarde de lei în trimestrul II al anului 2026, adică 0,9% din PIB. Media europeană a ponderii asigurărilor la PIB este de 6,74%.