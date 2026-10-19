IGM suspendă temporar unele servicii de migrație la sfârșitul lunii octombrie

Astfel, în zilele de 29 și 30 octombrie nu vor fi recepționate cereri-chestionar pentru eliberarea cărților de rezidență provizorie și permanentă și nici pentru documente de călătorie. De asemenea, vor fi sistate serviciile de înregistrare și radiere a străinilor la domiciliu sau la reședința temporară.

Totodată, în perioada 2–12 noiembrie, va fi suspendată recepționarea cererilor pentru eliberarea cărților de rezidență în regim de urgență, cu termene de prestare „în ziua adresării”, „1 zi lucrătoare” și „5 zile lucrătoare”.

În acest interval, pentru cetățenii Uniunii Europene și cetățenii străini cu drept de ședere provizorie în scop de muncă, termenul de eliberare a cărților de rezidență va fi de 10 zile lucrătoare.