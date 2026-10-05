Igor Boțan: În primul rând, Rusia nu respectă statutul de neutralitate al Republicii Moldova

Igor Boțan a făcut referire la contradicția dintre discursul oficial al Federației Ruse și acțiunile sale în raport cu Republica Moldova. „Este clară retorica Ministerului de Externe al Rusiei care îi reamintește Republicii Moldova că este un stat neutru, deși avem peste 20 de hotărâri CEDO privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană în care Rusia este condamnată. Și asta pentru că Rusia, de facto, controlează acest teritoriu. În primul rând Rusia nu respectă statutul de neutralitate al Republicii Moldova”, a explicat expertul permanent al proiectului.

În opinia sa, presiunile Moscovei nu vizează doar autoritățile Republicii Moldova, ci au și o componentă politică internă. Igor Boțan consideră că mesajele venite din partea Rusiei sunt folosite de anumite forțe de opoziție pentru a discredita guvernarea de la Chișinău.

„Miza Rusiei este amenințarea autorităților Republicii Moldova. În plus, Rusia oferă un semn de încurajare pentru un segment al opoziției din Republica Moldova care folosește această retorică în lupta politică”, a precizat expertul.

De asemenea, Igor Boțan a explicat că în eventualitatea unei agresiuni militare, dimensiunea și capacitățile limitate ale statului, dar și statutul constituțional de neutralitate, fac dificilă obținerea unor garanții externe de securitate. „Republica Moldova este un stat mic, cu un potențial modest. În situații de criză este puțin probabil ca cineva să se angajeze să-i asigure Republicii Moldova condiții de securitate. Mai ales că Republica Moldova este, potrivit Constituției, un stat neutru”, a mai spus expertul.