Igor Grosu a discutat cu omologii din Italia, Franța și Turcia despre integrarea europeană și alegerile din Găgăuzia

Potrivit unui comunicat emis de Parlament, în cadrul întrevederii cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Numan Kurtulmuş, Igor Grosu a discutat despre situația din Găgăuzia și alegerile regionale programate pentru 15 noiembrie. El i-a invitat pe deputații turci să participe la scrutin în calitate de observatori. „Pentru noi este important ca regiunea să se dezvolte în pace și stabilitate, ca parte integrantă a Republicii Moldova, păstrându-și și promovându-și identitatea, limba și cultura găgăuză”, a declarat Igor Grosu.

În discuțiile cu președintele Camerei Deputaților din Italia, Lorenzo Fontana, șeful legislativului de la Chișinău a abordat ratificarea Acordului privind securitatea socială, așteptat de zeci de ani de moldovenii stabiliți în Italia.

La întrevederea cu președinta Adunării Naționale a Franței, Yaël Braun-Pivet, discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, integrarea europeană și provocările legate de asigurarea accesului cetățenilor la gaze și energie, în special în perioada de iarnă. Igor Grosu a evidențiat și votul parlamentarilor francezi privind recunoașterea permiselor de conducere și a menționat că Republica Moldova își propune să avanseze, până la sfârșitul anului 2026, în negocierile privind acordul în domeniul protecției sociale.

Totodată, șeful legislativului a solicitat sprijinul Franței pentru deschiderea, până la sfârșitul anului, a ultimelor două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit lui, țara noastră a deschis oficial patru grupuri și continuă reformele necesare în procesul de integrare europeană.

Președintele Parlamentului se află în Italia în perioada 15–16 octombrie, unde participă la Conferința Europeană a Președinților de Parlamente din statele membre ale Consiliului Europei. Evenimentul reunește peste 70 de președinți și vicepreședinți ai legislativelor din cele 46 de state membre, precum și peste 500 de delegați.