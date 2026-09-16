Igor Grosu a discutat cu președintele Sloveniei despre deschiderea clusterelor de aderare la UE

În discuțiile cu oficialul sloven, Igor Grosu a invocat experiența Sloveniei după aderarea la Uniunea Europeană, în 2004. Potrivit datelor prezentate de șeful Parlamentului, PIB-ul pe cap de locuitor al Sloveniei a crescut de la aproximativ 12 mii de euro în anul aderării la circa 34 de mii de euro în prezent, iar salariul mediu a ajuns la aproximativ 2.500 de euro.

Grosu a declarat că experiența Sloveniei poate fi utilă Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și în implementarea reformelor necesare aderării.

În timpul vizitei la Ljubljana, președintele Parlamentului a avut întrevederi și cu oficiali sloveni responsabili de afaceri externe și europene. Discuțiile s-au axat pe agenda de reforme a Chișinăului și pe sprijinul Sloveniei pentru avansarea negocierilor de aderare, inclusiv pentru deschiderea clusterelor rămase.

Agenda vizitei a inclus și o întrevedere cu reprezentanții companiei farmaceutice KRKA. Igor Grosu a invitat compania slovenă să analizeze posibilitățile de extindere a colaborării și de realizare a unor investiții în Republica Moldova.

Vizita lui Igor Grosu în Slovenia face parte dintr-un turneu de lucru care include și Ungaria. Potrivit Parlamentului, întrevederile sunt axate pe relațiile bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.