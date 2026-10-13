Igor Grosu: Autoritățile iau în calcul un nou flux masiv de refugiați ucraineni

Șeful legislativului a precizat că autoritățile urmăresc evoluțiile din Ucraina, inclusiv apelul primarului Kievului, Vitali Kliciko, adresat locuitorilor de a părăsi orașul. În acest context, Republica Moldova nu exclude o creștere semnificativă a numărului de refugiați.

„Analizăm astfel de scenarii. Am văzut declarația primarului Kievului care a recomandat cetățenilor să părăsească orașul. Nu excludem un flux sporit de refugiați. De obicei, e vorba de femei, copii și oameni în etate. Dar cel puțin acum avem experiența gestionării unei astfel de crize”, a declarat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.

Președintele Parlamentului a menționat că autoritățile vor apela la partenerii de dezvoltare pentru a identifica resursele necesare gestionării unui eventual nou val de refugiați. „Vom face tot posibilul ca să-i ajutăm pe prietenii și vecinii noștri ucraineni. Vom căuta fonduri la partenerii de dezvoltare. Noi suntem țara cea mai afectată de fluxul de refugiați și țara care are cea mai lungă frontieră cu Ucraina”, a afirmat oficialul.

Potrivit lui Igor Grosu, situația refugiaților ucraineni și cooperarea în domeniul energetic se vor număra printre subiectele abordate în cadrul vizitei oficiale pe care premierul Vasile Tofan urmează să o efectueze la Kiev în perioada următoare.

„În viitorul apropiat va avea loc o vizită oficială a premierului Tofan la Kiev. În timpul vizitei vor fi analizate mai multe subiecte, inclusiv subiectul energetic, și se va stabili cum ne putem ajuta unii pe alții”, a mai declarat președintele Parlamentului.