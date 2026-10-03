Igor Grosu condamnă atacurile Rusiei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. În această dimineață, în doar câteva zeci de minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al țării noastre, iar exploziile s-au produs în apropierea unor localități din patru raioane”, a scris Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a declarat că autoritățile nu vor accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol securitatea cetățenilor Republicii Moldova.

„Condamn ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri”, a afirmat Grosu.

El a adăugat că Republica Moldova își va consolida capacitățile de protecție în fața unor asemenea incidente.

„Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări”, a mai scris președintele Parlamentului.

Declarația vine după incidentele produse în dimineața zilei de 3 octombrie. Autoritățile au anunțat că fragmente ale aparatelor de zbor au fost găsite în extravilanul orașului Căușeni, lângă Dubovca, raionul Hîncești, între localitățile Delacău și Puhăceni, raionul Anenii Noi, precum și în apropiere de Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.

La Crocmaz, o explozie a provocat un incendiu de vegetație și a deteriorat geamurile unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime.

Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de fragmente sau de alte obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112.