Igor Grosu, despre eventuale scurgeri de informații de la ședința secretă a Parlamentului: „Fiecare deputat poartă răspundere”

Grosu a explicat că procedura aplicată a fost elaborată de instituțiile responsabile, în conformitate cu legislația. Potrivit lui Igor Grosu, deputații care au participat la ședință aveau acces la informațiile secrete și au semnat declarațiile de nedivulgare, acolo unde era necesar.

„A fost o procedură standard, pe care am desfășurat-o. După ședință, i-am întrebat pe cei responsabili de organizare cum s-au desfășurat lucrurile și mi-au spus că toate procedurile au fost respectate”, a declarat Igor Grosu.

Referindu-se la posibila divulgare a informațiilor discutate în cadrul ședinței și la plecarea la Moscova, la scurt timp, a liderului socialiștilor, Igor Dodon, președintele Parlamentului a subliniat însă că fiecare deputat trebuie să conștientizeze responsabilitatea pe care o are atunci când primește acces la informații clasificate.

„Toți cei care au participat sunt oameni maturi și înțeleg că poartă răspundere. Există răspundere penală, contravențională și civilă pentru ceea ce spun sau nu spun, pentru ceea ce divulgă având acces la asemenea informații”, a afirmat Grosu.

Oficialul a precizat că nu se poate pronunța asupra unor dosare aflate pe rolul instanțelor, invocând prezumția nevinovăției și necesitatea de a nu influența actul de justiție. El a menționat că eventualele evaluări vor putea fi făcute după examinarea cauzelor de către instanțele competente.

Ședința cu ușile închise a fost organizată pentru examinarea unor chestiuni ce țin de consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, iar informațiile discutate au fost clasificate.

Joi, 8 octombrie, Parlamentul a desfășurat o ședință cu ușile închise, în cadrul căreia deputații au examinat subiecte ce țin de consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale. Ședința s-a desfășurat în regim secret, având în vedere caracterul clasificat al informațiilor prezentate. la ședință au avut acces deputații și un număr restrâns de angajați ai Legislativului, iar telefoanele, laptopurile și ceasurile inteligente nu au fost permise.

La patru zile după ședința secretă a Parlamentului, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a plecat la Moscova împreună cu mai mulți deputați ai formațiunii.