Speakerul a spus că o asemenea decizie ar pune în pericol alte procese foarte importante

„Să nu pierdem focusul de la obiectivul nostrum cel mai important, pentru o decizie care pare emotivă și justificată, dar care ar pune în pericol alte procese foarte importante. Știu că răspunsul meu nu satisface cetățenii, dar noi, ca și guvernare, trebuie să ținem cont și să măsurăm impactul oricărei decizii pe care o luăm și cât de dură sau incomensurabilă este acea decizie”, a declarat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Forum” de la postul Vocea Basarabiei.

Președintele Parlamentului spune că o decizie de expulzare ar putea afecta parcursul european al Republicii Moldova.

„Deci eu citesc și analizez în comportamentul și provocările, pe care ni le livrează din timp în timp Federația Rusă, și aici trebuie s-o recunoaștem: ei au capacitățile acestea s-o facă la potențialul și capacitățile lor logistice. Obiectivul nostru, chiar dacă asta satisface legitim doleanța cetățenilor: dle, a câta oară? Noi trebuie să fim atenți ca astfel de decizii să nu încetineze sau să nu ne oprească din drumul nostru spre integrarea europeană. Eu împărtășesc pe deplin doleanța aceasta, credeți-mă, ca simplu cetățean o împărtășesc pe deplin. Dar dincolo de această supărare legitimă și protest, ceea ce caută acest diplomat – ați văzut tupeul cu care a răspuns la întrebare – e un comportament tipic de imperialism rus, care nu a recunoscut nicio atrocitate pe care au comis-o”, a mai spus Igor Grosu.

În acest context, demnitarul susține că reprezentantul Rusiei trebuie convocat de fiecare data, iar autoritățile de la Chișinău se așteaptă ca odată cu avansarea accederii spre UE, R. Moldova să fie ținta mai multor provocări.

„Fiecare decizie pe care o luăm noi, chiar dacă ne par justificate așteptările societății, ele trebuie să fie și comensurate, dar și să ținem cont de faptul că noi avem un obiectiv. Obiectivul nostru este cât mai curând, într-un timp foarte apropiat, să ajungem să fim parte a Uniunii Europene.

Acuma în drumul ăsta al nostru, în opinia mea, sunt și din păcate o să fie multe provocări în special din partea acestui stat, care are un obiectiv foarte clar – să escaladeze niște situații de conflict, de tensiune, de tulburări, ș.a.m.d. pentru a ne opri din procesul nostru de integrare europeană. Ca ulterior să spună: vedeți, moldovenii nu-s capabili să mețină liniștea, stabilitatea, pacea, au escaldat acolo, dincolo. Și aici nu e legat numai de drone, ci e legat și de Transnistria, și de Găgăuzia”, a mai spus Igor Grosu.

Declarațiile președintelui Parlamentului vin după ce Oleg Ozerov a fost convocat astăzi, 18 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova. Convocarea are loc după ce ieri în spațiul aerian au zburat șapte drone. Unele din ele au căzut pe teritoriul statului nostru, fiind depistate fragmentele acelor aparate de zbor.