Igor Grosu, despre participarea PAS la alegerile din Găgăuzia: „Pentru moment, noi nu avem o decizie”

„Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta. Vă spun așa cum este, încă discutăm”, a spus Igor Grosu.

Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găgăuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior.

„Eu cred că obiectivul principal al nostru este ca, prin votul în Parlament și instituțiile statului, să asigurăm ca, în sfârșit, în UTA Găgăuzia să aibă loc alegeri care să nu fie cumpărate, să nu fie manipulate și să nu fie influențate din exterior”, a spus Grosu.

Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune.

„N-am lăsat de izbeliște lucrurile acolo. Am facilitat și un cadru aici, la Chișinău, pentru a-i ajuta să găsim numitorul comun pe particularitățile alegerilor din regiune”, a afirmat Igor Grosu.

El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat.

„A eșuat lucrul acesta. Parcă ieșeam de la ședință optimiști că am găsit compromisuri pe denumirea comisiei, pe finanțare, pe listele electorale. Însă, din păcate, s-a eșuat în aprobarea acestor reguli în Adunarea Populară”, a declarat Grosu.

Referindu-se la eventualitatea desemnării unui candidat PAS, Igor Grosu a spus că formațiunea își dorește să încurajeze implicarea tinerilor, a politicienilor noi și a persoanelor care nu au mai făcut politică.

La alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei din 2023, PAS nu a desemnat un candidat.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Unității Teritorial Administrative Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie 2026, concomitent cu scrutinul pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Potrivit CEC, alegerile din autonomie vor costa peste 13,6 milioane de lei.

Funcția de bașcan al Găgăuziei a devenit vacantă după ce Evghenia Guțul a fost condamnată în dosarul „Șor”. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de patru ani. Conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, populația UTA Găgăuzia este de aproximativ 103.700 de locuitori.