Demnitarul a respins argumentele precum că acest Acord ar contraveni statutului de țară neutră a Republicii Moldova.

„Noi avem asemenea acorduri cu în jur de 100 de țări și este firesc să avem un astfel de acord și cu Ucraina. Acest acord este un cadru legal, care permite să inițiezi diferite negocieri, colaborări, pe monitorizarea spațiului aerian, pe compatibilitatea soluțiilor tehnice, pe interceptare, pe schimb de tehnologii, pe schimb de experiență.

Trebuie să vedem ce au făcut ei bun și ieftin, care poate fi aplicat în condițiile noastre, în condițiile unei țări mici cu capacități mai modeste. Pentru că noi n-o să putem să ne permitem avioane de luptă. Noi nu putem să ne permitem lucrul ăsta”, a declarat Igor Grosu astăzi, 19 noiembrie.

În acest sens, speakerul a ținut să-i liniștească pe cei din opoziția pro-rusă, care au criticat această intenție de cooperare.

„Noi avem asemenea acorduri cu foarte multe țări: inclusiv cu Belarus, cu Federația Rusă. E semnat acordul cela prin 1995-1996. Și la Comisie au fost discuții, chiar dl Dodon a provocat discuția, și a fost întrebat reprezentantul Ministerului Apărării dacă nu cumva un asemenea Acord afectează statutul de neutralitate. Și au apărut semne de întrebare: probabil trebuie de revăzut acel Acord - de a-l revedea spre a nu-l mai avea. Iaca aici e spațiul de manevră”, a mai spus Igor Grosu.

Discuțiile aprinse au pornit de la un proiect aflat pe ordinea de zi a Parlamentului, prin care se propune ca R. Moldova și Ucraina să colaboreze pe domeniul militar.