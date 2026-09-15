Igor Grosu, discuții cu oficiali sloveni: R. Moldova va continua reformele pentru aderarea la UE și stimularea economiei

În cadrul discuțiilor cu oficialii sloveni, Grosu a vorbit despre agenda de reforme a Republicii Moldova în contextul integrării europene și despre sprijinul pe care Chișinăul contează pentru deschiderea clusterelor de negociere rămase.

„R. Moldova este determinată să nu rateze această fereastră de oportunitate pentru aderarea la blocul european”, a declarat președintele Parlamentului.

Speakerul a avut o întrevedere și cu președintele Sloveniei, Nataša Pirc Musar. Cei doi au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, securitatea din regiune și aprofundarea relațiilor dintre cele două țări.

Șeful Legislativului a prezentat Slovenia drept un exemplu pentru Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea economică după aderarea la Uniunea Europeană.

„Slovenia este un exemplu relevant pentru noi. A aderat la Uniunea Europeană în 2004, când PIB-ul pe cap de locuitor era de aproximativ 12 mii de euro. Astăzi, acesta este de circa 34 de mii de euro, iar salariul mediu este de circa 2.500 de euro. Sunt cifre care arată foarte concret ce pot aduce reformele, investițiile și integrarea într-o piață europeană mare”, a declarat Grosu.

În timpul vizitei, președintele Parlamentului s-a întâlnit și cu ministrul Afacerilor Externe și Europene, Tone Kajzer, cu președintele Comisiei pentru afaceri externe, Franc Breznik, și cu președintele Comisiei pentru afaceri europene a Adunării Naționale, Andreja Katič.

Totodată, Igor Grosu a vizitat compania farmaceutică slovenă KRKA, prezentă și pe piața din Republica Moldova. El a declarat că Guvernul este determinat să promoveze reforme pentru stimularea economiei și crearea unor condiții mai bune pentru antreprenori. Șeful Legislativului a invitat compania să analizeze posibilitățile de extindere a colaborării cu Republica Moldova.