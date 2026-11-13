Igor Grosu, discuții cu reprezentanții aleșilor locali din UE, în preajma alegerilor din Găgăuzia: Ne dorim ca acest scrutin să fie unul liber și corect

Potrivit speakerului, așteptările autorităților centrale sunt ca alegerile din regiunea autonomă să se desfășoare conform tuturor normelor legale.

„Ne dorim ca acest scrutin să fie unul liber, corect și transparent, iar prezența observatorilor internaționali este importantă pentru desfășurarea procesului electoral.

Pe 15 noiembrie au loc alegerile pentru Adunarea Populară și pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Îndemn toți locuitorii autonomiei să iasă la vot și să aleagă liber oamenii care să îi reprezinte. Viitorul comunității trebuie decis prin vot dat de cetățeni, nu prin bani, intimidare sau manipulare”, a menționat Igor Grosu prin intermediul unei postări pe Facebook.

De asemenea, el a afirmat că după scrutinul din 15 noiembrie se așteaptă la o colaborare deschisă cu autoritățile alese din UTA Găgăuzia, pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

„Cu toții ne dorim servicii publice de calitate, școli, grădinițe și instituții medicale moderne. Iar acest lucru îl putem face printr-o comunicare activă și împreună cu partenerii noștri europeni”, mai susține Igor Grosu.

Amintim că, în această duminică, 15 noiembrie, în UTA Găgăuzia vor avea loc alegeri ordinare pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, precum și alegeri pentru funcția de bașcan al regiunii. În urma scrutinului, urmează să fie selectați prin vot 35 de aleși locali ai Adunării Populare pentru un mandat de patru ani. De asemenea, va fi ales și bașcanul (guvernatorul) Găgăuziei, funcție pentru care au fost înregistrați oficial 8 candidați: Fiodor Găgăuz (PSRM); Alexandr Stoianoglo – candidat independent; Corneliu Dudnic - candidat independent; Ivan Cîlcic (Partidul Popular Găgăuz); Petru Vlah (Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică”); Ivanna Koksal – candidat independent; Serghei Anastasov – candidat independent; Oleg Garizan – candidat independent.