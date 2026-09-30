Igor Grosu, după explozia dronei la Hârbovăț: Rusia va răspunde pentru crimele sale de război

„Condamnăm hotărât atacurile Rusiei asupra Ucrainei și cerem oprirea imediată a acestora și o pace justă pentru Ucraina.

Rusia trebuie și va răspunde pentru crimele sale de război”, a scris Igor Grosu într-un mesaj pe Facebook.

În acest sens, șeful Parlamentului a venit cu unele sfaturi pentru populație.

„Dragi cetățeni, dacă ați auzit zgomote specifice dronelor sau explozii în apropiere și simțiți un risc imediat, apelați la 112 și adăpostiți-vă într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și urmăriți exclusiv informațiile transmise de autorități”, mai menționează Igor Grosu.

Menționăm că, în această dimineață, spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Potrivit datelor oficiale, obiectul a trecut deasupra Tighinei, iar la contact cu solul a explodat în preajma satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi.

Din fericire, victime nu au fost raportate, iar zona a fost izolată. Serviciile statului sunt la fața locului și examinează incidentul.

Deschide și VIDEO // O dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova și a explodat în raionul Anenii Noi