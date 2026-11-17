Într-o postare pe rețelele sociale, Grosu a menționat că apariția dronelor a provocat îngrijorare și teamă în rândul locuitorilor capitalei, dar și al cetățenilor din alte regiuni ale țării.

„Rusia dă dovadă din nou că nu respectă Republica Moldova și oamenii săi, trimițând drone deasupra țării noastre. Noi vom sprijini în continuare Ucraina și poporul ucrainean și suntem pentru o pace justă, iar cei vinoveți să răspundă. Condamnăm atacurile Rusiei și vom continua investițiile în armata națională care să ne poată proteja de astfel de încălcări flagrante ale spațiului nostru aerian”, a declarat președintele Parlamentului.

Igor Grosu a făcut referire și la sesizările înregistrate de Poliție privind posibile incidente în mai multe localități. Acesta a precizat că specialiștii intervin pentru verificarea informațiilor și stabilirea circumstanțelor.

„Instituțiile statului monitorizează situația și intervin pentru a proteja oamenii. Îndemn cetățenii să nu se apropie de obiecte sau fragmente suspecte și să nu le atingă. Anunțați imediat Poliția la 112”, a transmis oficialul.

Menționăm că, pe 17 noiembrie, Poliția a înregistrat mai multe sesizări privind posibile incidente provocate de drone. La ora 17:09, un cetățean a anunțat că ar fi auzit o explozie într-o zonă împădurită din apropierea satului Cheltuitori, municipiul Chișinău.

La ora 17:22, o altă persoană a sesizat posibila cădere a unei drone în apropierea satului Pohorniceni, raionul Orhei, fără ca aceasta să explodeze. Ulterior, la ora 17:35, locuitorii satului Cuhureștii de Sus, raionul Florești, au anunțat că au auzit o bubuitură puternică. Specialiștii Secției tehnico-explozive au fost trimiși în zonele indicate pentru verificări.

Tot pe 17 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, la ora 16:27, după detectarea unor aparate de zbor fără pilot, a căror origine este, cu o probabilitate foarte mare, militară, potrivit Autorității Aeronautice Civile.

Un avion al companiei FLYONE, care efectua cursa Sharm el-Sheikh – Chișinău, a fost direcționat către o zonă sigură, în apropierea frontierei cu România, unde a așteptat aproximativ 30 de minute, la o altitudine de peste 3.000 de metri.

La ora 17:03, sectorul Centru al spațiului aerian a fost redeschis pentru aeronavele civile, permițând altor două avioane să continue procedurile de apropiere și aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău.

De asemenea, Serviciul Vamal a anunțat suspendarea temporară a activității a șase posturi vamale de la frontiera cu Ucraina: Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna.