Igor Grosu îi acuză pe Ceban, Costiuc și Dodon că promovează propaganda Rusiei: Slugile FSB-ului zic același lucru în unison

”Știți cum identifici cel mai ușor slugile FSB-ului din țara noastră? Mesajele comune. Ceban, Costiuc, Dodon – toți zic același lucru în unison”, a scris Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a criticat declarația anterioară a primarului Ion Ceban, care a afirmat că, dacă Republica Moldova ar produce drone pentru propriile necesități de apărare, Rusia ar avea dreptul să atace statul. Grosu a calificat această poziție drept ”halucinantă” și ”antinațională”, afirmând că mesaje similare au fost promovate anterior și de Vasile Costiuc și Igor Dodon.

”Ceban e de acord cu dronele rusești care ne încalcă spațiul aerian, dar nu e de acord cu drone moldovenești produse ca să ne apere țara și cetățenii”, a declarat președintele Parlamentului.

Totodată, Grosu l-a acuzat pe primarul Chișinăului că se opune investițiilor în modernizarea Armatei Naționale, în timp ce Rusia alocă resurse financiare considerabile pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei.

”Ceban n-are nicio problemă cu faptul că aproape 40% din tot bugetul Rusiei se duce pe cheltuieli militare, dar este tare nervos când Moldova investește în Armata Națională”, a scris Igor Grosu.

În încheiere, președintele Parlamentului a reiterat că Republica Moldova trebuie să își consolideze capacitățile de apărare în fața amenințărilor externe și l-a acuzat pe Ion Ceban că se opune acestor eforturi.