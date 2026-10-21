Igor Grosu, întrevedere cu mitropolitul Basarabiei: Am convenit să avem o comunicare cât mai activă, îndeosebi în parcursul nostru de integrare europeană

Cei doi oficiali au discutat despre valorile europene și rolul religiei în societate.

„Am convenit să avem o comunicare cât mai activă, în mod deosebit în parcursul nostru de integrare europeană. Asta înseamnă nu doar respectarea libertății religioase și a valorilor creștine, dar și protejarea demnității umane și a dreptului fiecăruia de a-și trăi credința în pace și liniște”, menționează Igor Grosu în mesajul său de pe rețelele de socializare.

De asemenea, s-a discutat despre unirea eforturilor în promovarea unității în comunitățile religioase.

„Cu toții ne dorim o societate unită, în care valorile creștine, respectul reciproc și aspirația spre o viață mai bună să ne apropie și să nu ne despartă.

Am discutat despre păstrarea patrimoniului cultural și rolul credinței în societate. Un subiect aparte l-a constituit noua lege privind victimele represiunilor politice, dar și folosirea cu rea-voință a credinței oamenilor în interese politice și geopolitice”, mai scrie Igor Grosu.