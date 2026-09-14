Igor Grosu, întrevedere cu omologul său Zoran Stevanović: Experiența Sloveniei de aderare la UE este una valoroasă pentru Republica Moldova

Discuțiile au avut loc în cadrul unei întrevederi, în timpul vizitei de lucru al lui Igor Grosu în Slovenia.

Speakerul moldovean a menționat că „experiența Sloveniei este una valoroasă pentru Republica Moldova. Slovenia a folosit perspectiva aderării pentru a face reforme, pentru a-și moderniza instituțiile și pentru a se integra rapid și cu succes în Uniunea Europeană”.

La întrevederea cu omologul său, Zoran Stevanović, Igor Grosu a vorbit despre parcursul european al Republicii Moldova și despre progresele pe care le facem în îndeplinirea reformelor de aderare.

„Toamna aceasta este o perioadă foarte importantă pentru noi: urmează să adoptăm circa 200 de proiecte care ne vor apropia și mai mult de standardele europene și de obiectivul nostru de a deveni stat membru al Uniunii Europene”, a declarat șeful Legislativului.

De asemenea, Igor Grosu a mulțumit pentru sprijinul constant pe care Republica Moldova îl simte din partea Sloveniei. „Sprijinul Sloveniei pentru parcursul nostru european contează cu atât mai mult cu cât vine din partea unei țări care știe din propria experiență cât de mult poate transforma aderarea la UE o țară mică, dar cu ambiții mari”, a afirmat demnitarul.

Amintim că, în aceste zile, președintele Parlamentului efectuează vizite de lucru în Slovenia și Ungaria. Agenda include întrevederi cu oficiali de rang înalt din cele două țări, axate pe consolidarea relațiilor bilaterale și a cooperării interparlamentare, precum și pe susținerea avansării Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.