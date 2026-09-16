Igor Grosu, la Budapesta: „E momentul pentru un nou capitol în relațiile cu Ungaria”

„M-am bucurat să simt la Budapesta deschidere pentru Republica Moldova și pentru parcursul nostru european. Avem astăzi ocazia să construim o relație mai apropiată, bazată pe încredere, respect și aceeași dorință de a avea o Europă mai puternică și mai unită”, a declarat Igor Grosu.

Totodată, Președintele Parlamentului a invitat-o pe Ágnes Forsthoffer să efectueze o vizită în Republica Moldova, exprimându-și speranța că dialogul dintre cele două părți va continua în curând la Chișinău.

De asemenea, Igor Grosu a discutat cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe a Ungariei, Anita Orbán, despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și despre deschiderea, până la sfârșitul anului, a celorlalte clustere de negociere.