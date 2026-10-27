Igor Grosu, la întrevederea cu premierul României: „Avem nevoie de mai multe poduri peste Prut și mai puține frontiere între noi”

Igor Grosu a subliniat că dezvoltarea infrastructurii energetice este esențială pentru reducerea dependenței Republicii Moldova de sursele externe care pot fi folosite ca instrument de presiune politică. În același timp, construcția unor noi poduri peste Prut ar facilita transportul și circulația persoanelor și a mărfurilor între cele două state.

„Ne dorim ca energia să nu mai fie folosită ca armă politică, iar pentru aceasta trebuie să ne consolidăm independența energetică. Avem nevoie, totodată, de mai multe poduri peste Prut și de mai puține frontiere între noi”, a subliniat președintele Parlamentului.

În cadrul discuțiilor, Igor Grosu a evidențiat și importanța parteneriatului dintre Chișinău și București pentru dezvoltarea economică și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

„Bucureștiul poate conta întotdeauna pe Chișinău, așa cum și noi știm că ne putem baza pe România”, a punctat șeful legislativului.

Întrevederea a avut loc pe 27 octombrie, în cadrul primei vizite oficiale la Chișinău a premierului român Luca-Alexandru Niculescu, după învestirea noului Guvern de la București.

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