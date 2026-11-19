Legea care va permite producerea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să fie adoptată până la sfârșitul lunii decembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui, noul cadru legal va deschide calea dezvoltării unei industrii de apărare, inclusiv pentru producerea dronelor interceptoare, destinate protejării spațiului aerian, dar și a celor cu destinație civilă, transmite IPN.

Șeful legislativului a explicat că Republica Moldova trebuie să își dezvolte propriile capacități de apărare, iar producerea dronelor interceptoare ar constitui un instrument suplimentar pentru protejarea spațiului aerian.

„Trebuie să adoptăm cadrul legal care ne va permite să avem industrie de apărare, să putem dezvolta răspunsul nostru la astfel de provocări, nu doar să cumpărăm, ci să ne dezvoltăm propriile instrumente de interceptare. Trebuie să răspundem la provocările ce vizează apărarea spațiului aerian. Ne gândim și la drone pentru alte scopuri, în domeniul agriculturii, în domeniul civil”, a declarat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Forum”, de la Vocea Basarabiei.

Potrivit președintelui Parlamentului, proiectul de lege a fost deja elaborat de Guvern, cu implicarea Ministerului Economiei și a Ministerului Apărării, și urmează să fie supus dezbaterilor publice. „Obiectivul este ca la începutul lunii decembrie acest proiect să devină public. Să avem o lună pentru discuții și la finalul lunii decembrie să avem adoptată această lege care va deschide posibilități pentru industria noastră”, a precizat Igor Grosu.

Șeful legislativului a mai menționat că există deja interes din partea unor investitori străini pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniul industriei de apărare. Potrivit lui, în cadrul discuțiilor purtate, potențialii investitori au solicitat clarificări privind existența unui cadru legal care să permită desfășurarea unor astfel de activități în Republica Moldova.