Igor Grosu: Legislația va fi modificată pentru a permite producerea dronelor

Șeful Legislativului a explicat că, în prezent, cadrul legal nu permite desfășurarea unor asemenea activități de producție, iar Parlamentul va trebui să intervină pentru a elimina această restricție.

„Avem astfel de planuri. Și aici va fi rolul Parlamentului pentru a modifica legislația pentru a permite desfășurarea unor astfel de activități economice, de producere. Acum legislația nu permite acest lucru”, a explicat Igor Grosu în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RealitateaTV.

Președintele Parlamentului a precizat că intenția de a dezvolta producția de drone are drept scop asigurarea necesităților Republicii Moldova.

„Dar asta o vom face pentru noi, pentru a ne asigura necesitățile noastre. Am auzit speculații că vom produce drone ca să le exportăm. Noi de ne-am asigura nouă necesitățile”, a mai spus președintele Parlamentului.

Totodată, șeful Legislativului a menționat că utilizarea dronelor nu se limitează la domeniul apărării. Potrivit acestuia, asemenea echipamente pot fi folosite de autorități în situații excepționale, în agricultură și în alte sectoare ale economiei.

„Și aici nu e vorba doar de partea de apărare. Aceste lucruri sunt folosite și în situații excepționale, atunci când trebuie să survolezi un spațiu pentru a descoperi unde s-a pierdut un cetățean sau unde a avut loc un accident rutier. În agricultură pot fi folosite drone și în multe alte domenii”, a punctat Igor Grosu.