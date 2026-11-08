Igor Grosu: Linia electrică Vulcănești–Chișinău, un pas important pentru independența energetică a R. Moldova

Potrivit speakerului, timp de zeci de ani, Republica Moldova a fost amenințată cu lipsa energiei electrice și a căldurii atunci când a încercat să-și urmeze propriul drum. În prezent, autoritățile dezvoltă noi conexiuni energetice pentru a reduce dependența de o singură sursă de aprovizionare.

„Astăzi am făcut un pas important pentru independența energetică a Republicii Moldova. A fost lansată mult așteptata linie electrică Vulcănești–Chișinău, o infrastructură strategică de 158 de kilometri, care ne conectează mai puternic de România și de piața energetică europeană”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a subliniat că inaugurarea liniei reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de consolidare a securității energetice, urmând să fie dezvoltate și alte interconexiuni cu sprijinul partenerilor europeni și americani.

„Iar acesta este doar începutul. Urmează interconexiunile Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, proiecte realizate cu sprijinul partenerilor noștri europeni și americani”, a menționat oficialul.

Igor Grosu a afirmat că independența energetică presupune investiții în infrastructură și proiecte strategice, care să ofere cetățenilor mai multă siguranță.

„Independența energetică se construiește prin proiecte mari, prin investiții și prin multă muncă. Așa cum construim drumuri, școli și spitale, construim și infrastructura care ne oferă siguranță și libertate. O Moldovă mai conectată la Europa este o Moldovă mai sigură, mai puternică și mai independentă”, a punctat speakerul.

Linia Electrică Aeriană 400 kV „Vulcănești–Chișinău” și stațiile electrice aferente a fost pusă sun tensiune. Evenimentul oficial de inaugurare a noii infrastructuri energetice s-a desfășurat duminică, 8 noiembrie 2026, în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos.

LEA 400 kV cu o lungime de aproximativ 157 km ce traversează 35 de localități va asigura o conexiune strategică între stația electrică Vulcănești și stația electrică Chișinău, contribuind la diversificarea rutelor de transport al energiei electrice și la consolidarea capacității sistemului electroenergetic național. Proiectul este implementat de Ministerul Energiei, prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE). Beneficiarul proiectului este Î.S. Moldelectrica și consumatorii de energie electrică.

Proiectul, realizat cu sprijinul Grupului Băncii Mondiale și al Guvernului Republicii Moldova, reprezintă una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura energetică națională.