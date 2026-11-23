Vizita va avea loc în perioada 25–26 noiembrie, la invitația omologului său de la Tirana.

În cadrul vizitei, Igor Grosu va avea întrevederi și cu membrii Grupului parlamentar de prietenie Albania – Republica Moldova. Discuțiile vor viza identificarea oportunităților de intensificare a cooperării dintre legislativele celor două țări.

„Programul vizitei mai prevede discuții cu ministrul turismului, culturii și sportului, Blendi Gonxhja, precum și cu reprezentanții conducerii Asociației albaneze de fotbal. La aceste întrevederi, președintele Parlamentului va fi însoțit de deputatul Maxim Potîrniche, membru al Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Ulterior, oficialii vor vizita Stadionul Arena”, informează Direcția de Comunicare și Relații Publice a Parlamentului prin intermediul unui comunicat.

Pe agenda vizitei se regăsesc subiecte ce țin de consolidarea relațiilor bilaterale moldo-albaneze, susținerea parcursului european al Republicii Moldova, intensificarea schimbului de experiență, dezvoltarea unor proiecte comune, precum și atragerea investițiilor albaneze în Republica Moldova.