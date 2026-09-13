Igor Grosu pleacă în Slovenia și Ungaria. Integrarea europeană și noi conexiuni aeriene, pe agenda discuțiilor

La Ljubljana, șeful Legislativului urmează să aibă întrevederi cu președintele Sloveniei, Nataša Pirc Musar, și cu președintele Adunării Naționale, Zoran Stevanović.

Agenda mai include discuții cu ministrul Afacerilor Externe și Europene, Tone Kajzer, precum și cu președinții comisiilor parlamentare pentru afaceri externe și afaceri europene, Franc Breznik și Andreja Katič.

În timpul vizitei, Grosu va merge și la compania farmaceutică slovenă KRKA. Discuțiile se vor axa pe activitatea și perspectivele de dezvoltare ale companiei, dar și pe posibilitățile de consolidare a cooperării economice în domeniul farmaceutic.

Ulterior, pe 16 septembrie, președintele Parlamentului se va afla în Ungaria. La Budapesta, acesta urmează să se întâlnească cu președintele Adunării Naționale, Ágnes Forsthoffer, și cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Anita Orbán.

Tot în capitala Ungariei, Grosu va avea discuții cu reprezentanții Wizz Air. Potrivit Parlamentului, întrevederea va viza perspectivele de extindere a conectivității aeriene a Republicii Moldova și posibilitatea dezvoltării unor noi conexiuni pentru pasagerii moldoveni.