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Igor Grosu pleacă în Slovenia și Ungaria. Integrarea europeană și noi conexiuni aeriene, pe agenda discuțiilor

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Igor Grosu pleacă în Slovenia și Ungaria. Integrarea europeană și noi conexiuni aeriene, pe agenda discuțiilor

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua săptămâna viitoare vizite de lucru în Slovenia și Ungaria, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali. Discuțiile vor viza relațiile bilaterale, cooperarea interparlamentară și parcursul european al Republicii Moldova. La Budapesta, Grosu se va întâlni și cu reprezentanții companiei aeriene Wizz Air pentru a discuta despre extinderea conexiunilor aeriene.

La Ljubljana, șeful Legislativului urmează să aibă întrevederi cu președintele Sloveniei, Nataša Pirc Musar, și cu președintele Adunării Naționale, Zoran Stevanović.

Agenda mai include discuții cu ministrul Afacerilor Externe și Europene, Tone Kajzer, precum și cu președinții comisiilor parlamentare pentru afaceri externe și afaceri europene, Franc Breznik și Andreja Katič.

În timpul vizitei, Grosu va merge și la compania farmaceutică slovenă KRKA. Discuțiile se vor axa pe activitatea și perspectivele de dezvoltare ale companiei, dar și pe posibilitățile de consolidare a cooperării economice în domeniul farmaceutic.

Ulterior, pe 16 septembrie, președintele Parlamentului se va afla în Ungaria. La Budapesta, acesta urmează să se întâlnească cu președintele Adunării Naționale, Ágnes Forsthoffer, și cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Anita Orbán.

Tot în capitala Ungariei, Grosu va avea discuții cu reprezentanții Wizz Air. Potrivit Parlamentului, întrevederea va viza perspectivele de extindere a conectivității aeriene a Republicii Moldova și posibilitatea dezvoltării unor noi conexiuni pentru pasagerii moldoveni.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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