Igor Grosu, prima reacție despre revenirea lui Krasnoselski de la Moscova: Interdicția este deja în vigoare, dar temeiul legal va fi anunțat ulterior

„Nu poate de dorul malului stâng și probabil a acceptat deja această sancțiune de a nu putea părăsi teritoriul Republicii Moldova în următorii 5 ani”, a declarat președintele Parlamentului.

Solicitat să precizeze în baza cărei legi a fost instituită interdicția, Grosu a spus că informațiile vor fi comunicate de autoritățile competente. Acesta nu a oferit un răspuns nici la întrebarea dacă pe numele lui Krasnoselski ar putea fi deschis un dosar penal.

„Cu alte interdicții sau alte restricții, atunci când va fi cazul și vor fi prezentate de autoritățile competente, atunci o să le putem publica”, a afirmat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a respins și sugestia că aplicarea unei asemenea măsuri ar putea ridica probleme juridice, în condițiile în care liderul de la Tiraspol nu este cetățean al Republicii Moldova.

„Nu văd de ce ar fi o problemă juridică. (...) Statul are dreptul să aplice interdicții și la ieșire, și la intrare. În cazul dat, s-a ales interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova”, a explicat Grosu.

Întrebat cum va fi pusă în aplicare restricția, acesta a declarat că Vadim Krasnoselski nu va putea trece frontiera de stat: „În mod normal, nu va putea urca la bordul avionului sau să traverseze”.

Amintim că Vadim Krasnoselski a revenit de la Moscova pe 15 noiembrie, aterizând pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 18:00. La sosire, acesta a fost condus de angajații Poliției de Frontieră pentru verificări suplimentare.

Ulterior, Guvernul a confirmat revenirea liderului de la Tiraspol și a anunțat că acestuia îi va fi interzis să părăsească Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat timp de cinci ani.

„Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chișinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecințele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicția de a ieși din țară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de 5 ani”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, pe 15 noiembrie.

Măsura a fost anunțată după ce președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski Ordinul de Onoare al Federației Ruse, pentru activitatea sa în fruntea regiunii transnistrene.