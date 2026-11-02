Deschide.md

IGP răspunde acuzațiilor candidatului Corneliu Dudnic: Să vină cu probe

DESCHIDE.MD
IGP răspunde acuzațiilor candidatului Corneliu Dudnic: Să vină cu probe

Inspectoratul General al Poliției respinge acuzațiile candidatului la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, Corneliu Dudnic, privind presupuse presiuni în campania sa electorală și susține că polițiștii acționează în limitele legii. Reprezentanții instituției au menționat într-un răspuns pentru IPN, că oamenii legii au obligația de a asigura ordinea publică la orice întrunire și îi cer candidatului să prezinte probe pentru acuzațiile formulate.

„Prin lege, Poliția este obligată să asigure ordinea și securitatea publică la orice gen de întrunire sau eveniment. Ce ține de amenzi, recomandăm persoanei să nu încalce. În contextul altor aspecte invocate de dumnealui, îi sugerăm să vină cu probe și nu doar cu declarații fără temei”, a menționat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Candidatul la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Corneliu Dudnic, a reclamat presupuse presiuni din partea poliției și a organelor electorale asupra sa, a voluntarilor și a susținătorilor săi. În cadrul unei conferințe de presă la IPN, acesta a declarat că verificările poliției la întâlnirile electorale și cerințele privind raportarea cheltuielilor de campanie ar crea obstacole în desfășurarea activităților electorale. CEC a precizat într-o reacție pentru IPN că organele electorale nu comentează declarațiile politice ale candidaților, menționând că alegerile din 15 noiembrie trebuie organizate cu respectarea legislației, în condiții de imparțialitate și transparență.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md