IGP răspunde acuzațiilor candidatului Corneliu Dudnic: Să vină cu probe

„Prin lege, Poliția este obligată să asigure ordinea și securitatea publică la orice gen de întrunire sau eveniment. Ce ține de amenzi, recomandăm persoanei să nu încalce. În contextul altor aspecte invocate de dumnealui, îi sugerăm să vină cu probe și nu doar cu declarații fără temei”, a menționat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Candidatul la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Corneliu Dudnic, a reclamat presupuse presiuni din partea poliției și a organelor electorale asupra sa, a voluntarilor și a susținătorilor săi. În cadrul unei conferințe de presă la IPN, acesta a declarat că verificările poliției la întâlnirile electorale și cerințele privind raportarea cheltuielilor de campanie ar crea obstacole în desfășurarea activităților electorale. CEC a precizat într-o reacție pentru IPN că organele electorale nu comentează declarațiile politice ale candidaților, menționând că alegerile din 15 noiembrie trebuie organizate cu respectarea legislației, în condiții de imparțialitate și transparență.