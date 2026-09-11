Deschide.md

IGP verifică cazul celor trei israelieni care ar fi fost împiedicați să urce în autobuzul Chișinău-Odesa

Deschide.md
IGP verifică cazul celor trei israelieni care ar fi fost împiedicați să urce în autobuzul Chișinău-Odesa

Inspectoratul General al Poliției verifică incidentul în care trei cetățeni israelieni nu ar fi fost lăsați să urce într-un autobuz de pe ruta Chișinău-Odesa. Poliția examinează acțiunile persoanelor implicate și respectarea legislației privind transportul rutier de persoane, transmite IPN.

IGP precizează că verificările au fost dispuse în contextul informațiilor apărute în spațiul public. În funcție de rezultatele verificărilor și de eventualele încălcări constatate, vor fi dispuse măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Incidentul ar fi avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău, unde cei trei cetățeni israelieni, inclusiv un copil de 11 ani, urmau să ia un autobuz de pe ruta Chișinău-Odesa. Șoferul și reprezentantul companiei le-ar fi refuzat accesul în autobuz și i-ar fi insultat pe criterii antisemite. Cazul a fost sesizat de Ambasada Israelului, care a solicitat IGP să investigheze incidentul.

Cazul are loc în contextul pelerinajului anual de la Uman. În aceste zile, mai mulți evrei hasidici tranzitează Republica Moldova spre Ucraina pentru a participa la evenimentele dedicate Anului Nou Evreiesc, sărbătorit în perioada 11-13 septembrie.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md