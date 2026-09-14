IGPF reamintește: De azi sunt aplicate măsuri speciale la Aeroport, în contextul plecării pelerinilor hasidici

Astfel, în terminal au acces doar pasagerii, angajații aeroportului și membrii echipajelor aeronavelor. Pentru a intra, călătorii trebuie să prezinte documentul de călătorie și confirmarea zborului. Accesul persoanelor care îi însoțesc este restricționat.

Reguli speciale sunt aplicate și în cazul autocarelor. Circulația și staționarea acestora sunt permise exclusiv în zonele special desemnate, conform indicațiilor autorităților și ale personalului responsabil.

Poliția de Frontieră le recomandă pasagerilor să verifice din timp statutul zborului, să aibă pregătite documentele necesare pentru control și să respecte indicațiile reprezentanților autorităților.

Măsurile sunt implementate în comun de Poliția de Frontieră, administrația Aeroportului Chișinău, Serviciul Vamal, Poliție, Carabinieri, Inspectoratul Național de Securitate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit IGPF, restricțiile au caracter temporar și sunt necesare pentru gestionarea în siguranță a fluxului sporit de călători și menținerea ordinii în perimetrul aeroportuar.