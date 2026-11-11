IGSU a primit echipamente noi pentru operațiunile de căutare și salvare, cu sprijinul NATO

Echipamentele au fost prezentate în cadrul unei ceremonii oficiale de recepționare, desfășurate marți la sediul IGSU. La eveniment au participat șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Agne Gleveckaite, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu, și conducerea Inspectoratului.

Potrivit IGSU, echipamentele vor contribui la modernizarea și dezvoltarea capacităților instituționale și operaționale ale salvatorilor și pompierilor pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Sistemele optice de monitorizare a stabilității construcțiilor și cele destinate localizării victimelor aflate sub dărâmături vor spori siguranța salvatorilor în timpul operațiunilor de căutare și salvare, în special în cazurile în care există riscul prăbușirii clădirilor avariate.

După ceremonia oficială de recepționare, salvatorii IGSU au desfășurat un exercițiu demonstrativ, în cadrul căruia au prezentat modul de utilizare și funcționalitățile noilor echipamente.