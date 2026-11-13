IGSU, dotat cu automobile cu sprijinul Băncii Mondiale, pentru activități de prevenire

La ceremonia de repartizare a vehiculelor, șeful IGSU, Aurel Baciu, a declarat că automobilele erau necesare, întrucât cele utilizate până acum de angajații responsabili de prevenire erau învechite, unele datând încă din perioada sovietică. Noile mașini le vor permite ofițerilor să ajungă în localități pentru a verifica respectarea cerințelor de securitate, a instrui autoritățile locale și a informa cetățenii despre riscuri.

Ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a subliniat că prevenirea este la fel de importantă ca intervenția în situații de urgență. „Siguranța oamenilor începe cu prevenirea. Asta înseamnă să identificăm riscurile la timp, să fim prezenți în localități, să informăm cetățenii și să intervenim prin măsuri care pot împiedica producerea unor tragedii”, a declarat ministra.

Managerul de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmitt, a menționat că proiectul urmărește consolidarea rezilienței comunităților și trecerea de la reacția la dezastre la prevenirea riscurilor și pregătirea populației.

Cheile celor 43 de automobile au fost înmânate reprezentanților subdiviziunilor teritoriale ale IGSU.