Ilan Șor, trimis din nou în judecată într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor. Ar fi alocat peste 450 de mii de dolari pentru ALDE

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis cauza în instanță. Ilan Șor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice din surse interzise de lege, în proporții mari, precum și de organizarea și instigarea acceptării cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.

Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, Șor l-ar fi determinat pe fostul deputat Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană, care urma să fie finanțat de grupul criminal organizat și să acționeze în interesele acestuia.

Pentru implicarea sa în aceste acțiuni, Alexandr Nesterovschi a fost condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.

Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic de dreapta, Ilan Șor ar fi recrutat și instigat alte două persoane să acționeze în interesul său. Acestea urmau să-i ofere sprijin pentru preluarea și administrarea formațiunii. Cele două persoane au fost deja condamnate în baza unor acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Potrivit procurorilor, una dintre persoanele implicate avea rolul de a primi și transmite banii proveniți de la grupul criminal organizat, iar cealaltă urma să gestioneze finanțele partidului.

Anchetatorii susțin că scopul operațiunii era participarea formațiunii la alegerile locale, astfel încât grupul condus de Ilan Șor să-și păstreze și să-și consolideze influența asupra proceselor politice și sociale.

În total, potrivit probelor administrate, Ilan Șor ar fi finanțat ALDE cu 452.700 de dolari SUA.

În cadrul dosarului, pe 24 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința lui Ilan Șor. Întrucât acesta se eschivează de la urmărirea penală, procesul urmează să se desfășoare în absența sa.

Pentru organizarea finanțării ilegale a partidelor politice, legislația prevede o amendă de la 42.500 la 67.500 de lei sau închisoare de la trei la șase ani.

În cazul acceptării cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, pedeapsa prevăzută este de la șase la zece ani de închisoare, însoțită de o amendă de la 300 de mii la 400 de mii de lei și de interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de la șapte la zece ani.

Ilan Șor a fost condamnat anterior la 15 ani de închisoare în dosarul ”Frauda bancară”. Înaintea pronunțării sentinței, acesta a fugit în Israel, după care s-a refugiat la Moscova, de unde a creat Blocul ”Pobeda” și a organizat o schemă de cumpărare în masă a voturilor la alegerile prezidențiale din 2024 și parlamentare din 2025.