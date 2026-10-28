Imagini din elicopter cu accidentul feroviar din Spania. Amploarea dezastrului

În filmare se văd vagoane ale ambelor trenuri căzute de o parte și de alta a terasamentului, unele dintre ele distruse în mare parte, transmite hotnews.ro.

De asemenea, pe câmpul din jur se văd zeci de mașini de pompieri, ambulanțe și alte vehicule aduse de forțele de intervenție.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului din Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a declarat la postul spaniol Antena3 că „toți răniții au fost scoși din vagoane și se procedează la recuperarea cadavrelor”.

Potrivit autorităților, mai multe echipaje de pompieri, trei elicoptere și două unități mobile de terapie intensivă (UTI) au intervenit la fața locului.

Potrivit bilanțului de la ora publicării acestui articol citat de Antena3 Spania, cel puțin 50 de oameni au murit și 179 au fost răniți după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit .