Decizia a fost luată de consilierii municipali la examinarea proiectului privind aprobarea cotelor impozitului funciar și ale impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2027. Șefa adjunctă a Direcției generale finanțe a CMC, Elena Brăgaru, a menționat că celelalte cote ale impozitului funciar și ale impozitului pe bunurile imobiliare vor fi menținute la nivelul celor aprobate pentru anul 2026.

Primarul Ion Ceban a declarat că măsura are scopul de a evita creșterea poverii fiscale pentru proprietarii de locuințe, în condițiile în care populația se confruntă deja cu cheltuieli mari pentru facturi. Totodată, el a precizat că mai multe categorii de persoane, inclusiv pensionarii, beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe bunurile imobiliare.

Potrivit amendamentelor la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale, valorile estimate ale bunurilor imobile, stabilite în urma lucrărilor de evaluare și reevaluare generală în scopul impozitării, ar urma să fie aplicate de la 1 ianuarie 2027. Astfel, noile valori estimate ar putea duce la modificarea impozitului.