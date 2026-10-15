Impozitele pe imobile ar putea crește din 2027, odată cu aplicarea noilor valori estimate

Modificările se regăsesc în amendamentele la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale, avizate de Guvern.

Secretarul de stat a Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, a explicat că modificările urmăresc să ofere mai multă previzibilitate cetățenilor și să asigure respectarea de către autoritățile locale a obligației de a adopta anual decizii privind cotele impozitului pe bunurile imobiliare.

„În cazul în care autoritățile nu vor adopta o decizie pe partea ce ține de cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare, atunci acestea vor avea obligația să aplice cota minimă, de 0,05% din valoarea bunului imobiliar”, a declarat Corina Alexa.

Potrivit amendamentelor, dacă autoritatea deliberativă locală nu adoptă decizia în termenul prevăzut de legislație sau dacă aceasta este anulată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în anul fiscal următor se vor aplica cotele minime ale impozitului pe bunurile imobiliare.

Totodată, valorile estimate ale bunurilor imobile, stabilite în urma lucrărilor de evaluare și reevaluare generală în scopul impozitării, ar urma să fie aplicate de la 1 ianuarie 2027. Tot atunci, sistemul de impozitare bazat pe valoarea estimată ar urma să se aplice și terenurilor agricole fără construcții, precum și apartamentelor, caselor individuale și terenurilor aferente acestora din localitățile rurale.

Aplicarea noilor valori estimate ar putea duce la modificarea impozitului achitat de proprietari, însă avizul nu indică o majorare uniformă pentru toate bunurile imobile și nici suma cu care ar putea crește impozitul. Valoarea de plată va depinde de baza impozabilă și de cota concretă stabilită de autoritatea locală.

Guvernul nu susține o propunere prin care autoritățile locale ar putea stabili cotele fără a ține cont de pragul minim prevăzut de Codul fiscal. Executivul argumentează că menținerea cotei minime este necesară pentru a asigura venituri proprii predictibile bugetelor locale și pentru a evita diferențe prea mari ale sarcinii fiscale între localități.